„Nikomu se naštěstí nic vážného nestalo,“ ujistil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina. Řidič po rozmrznutí skel odjel jen s pokutou.
Podle Hrdiny se policisté nesetkávají s problémem jen u pražských řidičů. „Podobně nebezpečných řidičů můžete v ranních hodinách potkat daleko více,“ uvádí.
Policie tak před přetrvávajícím problémem důrazně varuje. „Množí se nám tu takový nešvar,“ řekl jeden z vedoucích dopravních policistů pro Prahu 3.
|
Řidič kličkoval po silnici, za volantem si dával pivo. Skoro nepiju, tvrdil pak hlídce
„V tomto období, kdy teploty klesají hluboko pod nulu, je povinností každého řidiče, před započetím jízdy, odstranit z vozidla ledovou námrazu. Nejen ze skel kvůli dobrému výhledu, ale i například kusy ledu ze střechy, kapoty, nebo ostatních částí karoserie,“ připomněl Hrdina.
Doplnil, že v průběhu jízdy totiž vlivem větru a změny teploty uvnitř vozu dochází k uvolnění kusů ledu. „Věřte, že letící kus ledu na cestě do práce prostě potkat nechcete,“ podotkl.
Podle Hrdiny hrozí za přestupek pokuta na místě až do výše 1 500 korun, nebo ve správním řízení až 5 tisíc korun. Řidiči tím podle jeho slov ohrožují nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu a všechny kolem.
„Těch pár minut práce před jízdou vám tak nejen ušetří peníze za případnou pokutu, ale dokáže i zabránit možné tragédii,“ míní.