Driftování služebního vozu se řeší jako přestupek, policisté o práci nepřijdou

„Služební funkcionář na základě závažnosti uvedeného jednání nezprostil dotčené policisty výkonu služby,“ potvrdil v pondělí pro Novinky.cz mluvčí Ochranné služby ČR Tomáš Procházka.
Video, které zachytilo policisty, jak zkoušejí driftovací manévry na parkovišti u pražského stadionu oblétlo sociální sítě. I proto, že policisté řidičům běžně za podobné excesy ukládají i tisícové pokuty.
Co je driftování
Driftování je styl jízdy, při kterém se řidič snaží vozidlo udržet v řízeném přetáčivém smyku. Při běžném provozu by ale ani ti nejzkušenější řidiči rozhodně záměrně driftovat neměli. Je to nebezpečné nejen pro ostatní účastníky provozu, ale i pro ně. Při smyku nikdy nemůžete mít jistotu, že máte vše pod kontrolou.
Driftování je na veřejných silnicích a prostranstvích v ČR zakázané. Může se provozovat pouze na specializovaných a uzavřených okruzích či na sportovních motoristických akcích.
„Jednání policie je v tomto případě zcela nepřípustné a neakceptovatelné a budou z něj vyvozeny důsledky,“ řekla v době incidentu pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčková.
Řidič i jeho spolujezdec, kteří byli zachyceni při driftování, jsou zaměstnanci Ochranné služby Policie ČR. Jde o specializovaný policejní útvar zajišťující bezpečnost ústavních činitelů, zahraničních delegací včetně hlav států.
|
Na sítích se šíří video driftujících policistů. Jejich jednání bude řešit odbor
Pokuty za driftování řešili policisté i během uplynulého víkendu, kdy mladý řidič v během sobotní noci poničil běžkařské tratě v Josefově Dole v CHKO Jizerské hory a následně s vozem zapadl v místních mokřadech. Za zničení tratě připravené na běžkařský závod mu hrozí pokuta až deset tisíc korun.
|
Řidič driftoval v lyžařském areálu. Zničil stopy připravené na běžkařské závody
Problémy s driftujícími auty mají i menší travnatá letiště. Naposledy na konci ledna poškodil neznámý řidič v noci dráhu letiště ve Všeni nedaleko Turnova v Českém ráji.