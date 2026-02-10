Driftování služebního vozu se řeší jako přestupek, policisté o práci nepřijdou

Policistům ze speciálního útvaru, které začátkem ledna natočil kolemjdoucí, jak se služebním vozem driftují na sněhu na pražském Strahově, nehrozí ukončení pracovního poměru. Případ se řeší jako přestupek, aktérům tak hrozí nejvýše pokuta či zákaz řízení.

„Služební funkcionář na základě závažnosti uvedeného jednání nezprostil dotčené policisty výkonu služby,“ potvrdil v pondělí pro Novinky.cz mluvčí Ochranné služby ČR Tomáš Procházka.

Video, které zachytilo policisty, jak zkoušejí driftovací manévry na parkovišti u pražského stadionu oblétlo sociální sítě. I proto, že policisté řidičům běžně za podobné excesy ukládají i tisícové pokuty.

Co je driftování

Driftování je styl jízdy, při kterém se řidič snaží vozidlo udržet v řízeném přetáčivém smyku. Při běžném provozu by ale ani ti nejzkušenější řidiči rozhodně záměrně driftovat neměli. Je to nebezpečné nejen pro ostatní účastníky provozu, ale i pro ně. Při smyku nikdy nemůžete mít jistotu, že máte vše pod kontrolou.

Driftování je na veřejných silnicích a prostranstvích v ČR zakázané. Může se provozovat pouze na specializovaných a uzavřených okruzích či na sportovních motoristických akcích.

„Jednání policie je v tomto případě zcela nepřípustné a neakceptovatelné a budou z něj vyvozeny důsledky,“ řekla v době incidentu pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčková.

Řidič i jeho spolujezdec, kteří byli zachyceni při driftování, jsou zaměstnanci Ochranné služby Policie ČR. Jde o specializovaný policejní útvar zajišťující bezpečnost ústavních činitelů, zahraničních delegací včetně hlav států.

Na sítích se šíří video driftujících policistů. Jejich jednání bude řešit odbor

Pokuty za driftování řešili policisté i během uplynulého víkendu, kdy mladý řidič v během sobotní noci poničil běžkařské tratě v Josefově Dole v CHKO Jizerské hory a následně s vozem zapadl v místních mokřadech. Za zničení tratě připravené na běžkařský závod mu hrozí pokuta až deset tisíc korun.

Řidič driftoval v lyžařském areálu. Zničil stopy připravené na běžkařské závody

Problémy s driftujícími auty mají i menší travnatá letiště. Naposledy na konci ledna poškodil neznámý řidič v noci dráhu letiště ve Všeni nedaleko Turnova v Českém ráji.

