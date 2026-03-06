Policie protáhla kolonou vůz s rodící ženou, dítě přišlo na svět hned po příjezdu

Pražští policisté z dálničního oddělení významně přispěli k bezpečnému porodu, když v hustém provozu asistovali řidiči spěchajícímu do nemocnice. Hlídka se do příběhu zapojila u Lanového mostu na Jižní spojce, kde u ní zastavil automobil s naléhavou prosbou o pomoc.
Ve voze se nacházela žena v pokročilé fázi porodu. Vzhledem k dopravní špičce a intenzivním bolestem hrozilo, že manželé nestihnou dojet do zdravotnického zařízení včas.
Žena v autě už rodila, policisté páru protáhli cestu do nemocnice
„Hlídka ani na chvíli nezaváhala, událost oznámila operačnímu důstojníkovi a vyrazili na cestu do Porodnice Apolinář. V průběhu několikakilometrové cesty bezpečně a plynule projeli s vozidlem v zádech všechny kolony dopolední špičky a rodičku doprovodili až na příjem,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.
O tom, jak je tlačil čas, svědčí i fakt, že zdravá holčička se narodila pouhých pět minut po zaparkování před nemocnicí.
Lékař potvrdil, že bez policejní asistence by porod s největší pravděpodobností proběhl v improvizovaných podmínkách přímo ve vozidle. Šťastný otec policii poděkoval a členové hlídky vyjádřili radost z toho, že jejich zásah pomohl ke šťastnému konci napínavé situace.