V pražském obchodním centru někdo odpálil bankomat, po pachatelích pátrá i vrtulník

„V Dobronické ulici v Praze 4 došlo nad ránem k odpálení bankomatu v obchodním centru. Po pachatelích pátrá psovod i vrtulník s termovizí. Na místě nyní pracují kriminalisté a pyrotechnik,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Výši škody zatím policisté nevyčíslili, zjišťují také, kolik peněz se pachatelům podařilo odcizit.
Podobný incident řešili kriminalisté v hlavním městě o Velikonocích, kdy pachatelé s použitím pyrotechniky poškodili dva bankomaty u obchodního centra v Opatovské ulici. Poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun.
O týden později policisté zadrželi a později obvinili z krádeže vloupáním tři cizince, všichni skončili ve vazbě.
Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody.
Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.
Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.