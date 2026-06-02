Taxikář ujížděl strážníkům i se zákazníky a dítětem. Jeho vysvětlení je zarážející

Autor: votr
  17:02aktualizováno  17:02
Řidič taxislužby i se zákazníky ujížděl minulý týden ve čtvrtek strážníkům v Praze. Honička se strhla ráno v Plzeňské ulici. Hlídka se za vozidlem rozjela poté, co šofér projel zákazem vjezdu.

Řidič nejmenované taxislužby nereagoval na výzvy k zastavení a dál nebezpečně ujížděl. Opakovaně zrychloval a svojí jízdou ohrožoval další účastníky provozu.

Během jízdy hlídky zjistila, že řidič v autě není sám a že někoho veze.

Řidiče se podařilo zastavit až v ulici U Klikovky, kde hlídka zablokovala taxíku cestu. Strážník vyběhl k zadním dveřím vozu a vyzval člena posádky, aby vystoupil. Muž uposlechl, vystoupil a lehl si na zem.

V ten samý moment se ozvala spolujezdkyně ze zadní části vozidla, že v sedačce mají dítě a s partnerem jsou zákazníky taxislužby.

Čtyřiadvacetiletý řidič ovšem z vozu odmítal vystoupit. Strážníci proto použili donucovací prostředky a šoférovi nasadili pouta.

Doklady, zkouška na alkohol i drogy byly v pořádku. Řidič honičku zdůvodnil tím, že se bál pokuty, protože nemá peníze.

