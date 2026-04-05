V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Porucha se objevila před 16:30. Na místě začala z vozovky tryskat voda. Dispečer Pražské teplárenské řekl, že příčiny poruchy zatím nejsou známé a také se zatím nedá odhadnout, jak dlouho budou trvat opravy.
„Jedná se o havárii vody, strážníci na místě usměrňují dopravu,“ uvedla po 16:30 pro iDNES.cz mluvčí městské policie Jiřina Ernestová. Jak dlouho omezení potrvá, nevěděla.
„Na místě je omezený provoz, je tam městská policie, my tam nyní také jedeme,“ uvedla Eva Kropáčová, mluvčí pražské policie.
Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené