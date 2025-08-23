Drogy i celostátně hledaní, policie si posvítila na řidiče v Praze. Padaly pokuty

Autor: van
  9:52
Policisté v pátek podnikli rozsáhlou kontrolní akci řidičů v Praze. Mimo jiné se zaměřili na alkohol, drogy či celostátně hledané. První prohřešky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Již během první hodiny policisté udělili několik blokových pokut,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Akce s názvem Argument začala v pátek už po 15. hodině a skončila v sobotu kolem 3. hodiny ráno. V jejím průběhu se desítky policistů zaměřily například na pátrání po hledaných a pohřešovaných lidech, odcizených autech nebo řidičích pod vlivem alkoholu a drog.

Rybanský doplnil, že součástí akce byla také kontrola barů, restaurací a dalších provozoven. Policie v podnicích kontrolovala, zda v nich není prodáván alkohol dětem a mladistvým.

Policejní akce. Hlídky kontrolovaly alkohol i stav vozidel. (22. srpna 2025)
„Akce proběhla na území městských částí Podolí, Vršovice, Strašnice, Modřany, Hostivař, Spořilov, Nusle a další. Zúčastnili se jí nejen policisté pořádkové služby, ale i dopravní policisté a kriminalisté,“ uvedl dále policejní mluvčí.

Policisté zkontrolovali přes 1600 lidí z toho téměř 800 cizinců, přibližně 1400 aut, 9 ubytovacích zařízení a několik příbytků, kde se zdržují lidé bez domova. Kromě toho kontrolovali i stavby či provozovny hazardních her.

Pokuty za 153 tisíc korun

„Zjistili na 135 přestupků na úseku veřejného pořádku a v dopravě, kdy většinu z nich zaplatili přestupci na místě blokovou pokutou. Celková částka za udělené pokuty dosáhla 153 tisíc korun,“ řekl Rybanský.

Současně dodal, že v rámci akce policisté našli tři celostátně hledané lidi, zastavili čtyři řidiče pod vlivem omamných a psychotropních látek a u dvou osob zjistili držení malého množství drog.

