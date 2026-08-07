Sedm let neštěstí, či rok ve vězení? Muž na toaletě v obchoďáku rozbil pěstí zrcadlo

„Pravděpodobně pocit frustrace pocítil muž, který si po vykonání potřeby nemohl na toaletě v obchodním centru dostatečně umýt ruce. Nádobka s mýdlem byla pravděpodobně prázdná, a tak muže nenapadlo nic lepšího, než pěstí rozbít zrcadlo, aby si ulevil,“ popsal incident z obchodního centra na Smíchově pražský policejní mluvčí Jan Rybanský.
Dodal, že si v okamžiku pravděpodobně uvědomil, že by v místnosti mohla být kamera.
„A nemýlil se. Když otočil hlavu, koukal přímo do objektivu,“ sdělil Rybanský s tím, že pokud by veřejnost podezřelého poznala, má se obrátit na linku 158.
„Výzva platí i pro podezřelého. Pokud se na záběrech pozná, může navštívit kteroukoli pražskou policejní služebnu. Jestli bude mít muž sedm let neštěstí, ukáže až čas,“ uzavřel mluvčí.
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V obchodním centru Nový Smíchov se poprali zaměstnanci, zasahovala policie
Předběžnou škodu policisté stanovili na 15 tisíc korun. V případě dopadení a prokázání viny hrozí podezřelému muži až jeden rok odnětí svobody.