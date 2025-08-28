„V nočních hodinách si policisté z pražské pohotovostní motorizované jednotky povšimli vozidla, které za jízdy nemělo rozsvícené zadní světlomety. Z tohoto důvodu se rozhodli vozidlo zastavit a zkontrolovat jeho technickou způsobilost,“ uvedla mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková
Řidič však na výzvu zareagoval zrychlením a pokusil se hlídce ujet.
Navzdory jeho zběsilé jízdě, kdy se městem řítil rychlostí přes sto kilometrů za hodinu a projel na červenou křižovatku, se incident obešel bez zranění a bez nehody. Vozu však začalo během honičky hořet zadní kolo. Šofér pak doplatil na to, že vjel do slepé ulice, kde ho policisté zadrželi.
Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Policisté však zjistili, že šofér má dva zákazy řízení motorových vozidel. Nyní je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a hrozí mu až dva roky vězení.