Psi se tísnili v klecích a přepravkách. Policie odhalila na Příbramsku množírnu

Policisté se případem zabývají pro podezření z chovu zvířat v nevhodných podmínkách a padělání a pozměňování veřejné listiny, sdělil policejní mluvčí Pavel Truxa a Státní veterinární správy Petr Majer.
Veterináři přijeli do domu na kontrolu na základě podnětu. Doprovázeli je policisté a zástupci Městského úřadu v Příbrami coby místně příslušné obce s rozšířenou působností.
„V objektu se v době kontroly nacházelo 153 psů různých věkových kategorií. Jednalo se zejména o plemena maltipoo, maltézský psík, trpasličí pudl a křížence,“ uvedl mluvčí veterinární správy.
Manželé v pronajatém domě chovali podle policie zvířata v nevhodných podmínkách. Prostory byly nevětrané a psi byli v přepravkách, klecích a ohrádkách. Veterináři tam našli feny v různých fázích březosti i množství štěňat. Část psů nebyla označena čipem. Část chovných prostor byla znečištěná.
Obec s rozšířenou působností rozhodla na návrh veterinární správy o okamžitém odebrání všech psů a jejich umístění do předběžné náhradní péče. Zvířata skončila v několika útulcích, kde budou mít patřičnou péči. Případem se dále zabývá policie.
„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení, a to pro dva přečiny – chov zvířat v nevhodných podmínkách a padělání a pozměňování veřejné listiny,“ dodal Truxa.