Policisté dnes zasahují na základní škole ve Školní ulici v Příbrami kvůli oznámení o možném střelci. Prohledávají všechny prostory, děti jsou v bezpečí ve svých třídách, uvedla policie na síti X. Policejní mluvčí Pavel Truxa zatím k případu neměl více informací. Ředitelka školy Klára Karlíková ČTK řekla, že jde pravděpodobně o planý poplach.
Na místě jsou dostupné hlídky a zásahová jednotka. "Aktuálně probíhá prohlídka objektu," řekl ČTK Truxa. Karlíková kolem 9:15 uvedla, že budova je evakuována. "Jsme teď uprostřed evakuace, ale pravděpodobně je to planý poplach," dodala.
Na místě jsou také hasiči, bližší informace k zásahu ale mluvčí Jana Deylová nesdělila a odkázala na policii.