VIDEO: Muž ukradl vůz u benzinky, při úprku z něj chtěl za jízdy vystoupit

Autor: mav
  17:02aktualizováno  17:02
Příležitosti využil čtyřicetiletý cizinec, který ujel cizí nastartovanou škodovkou od benzinky v ulici Evropská v Praze 6. Když jej na Jižní spojce dostihli policisté, začal zběsile ujíždět a po chvíli ve velké rychlosti naboural do auta v pravém pruhu. Následně chtěl z vozu vyskočit za jízdy a několik desítek metrů ujížděl s nohama venku, načež havaroval.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Událost se stala v polovině února kolem šesté hodiny ranní. Vlastník vozu přijel na benzinovou čerpací stanici a šel si dovnitř nakoupit, přičemž nechal vůz nastartovaný s klíčky v zapalování.

„Toho si všiml muž procházející okolo, který do vozidla nastoupil a odjel. Celý případ si převzali detektivové z 8. oddělení Prahy I, kteří zajistili kamerové záznamy a začali po voze okamžitě pátrat, stejně jako ostatní hlídky v terénu,“ vylíčil mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Na Jižní spojce se policejní hlídka pokusila řidiče zastavit za použití majáků a nápisu STOP, ten však začal zběsile ujíždět.

„V průběhu pronásledování způsobil dopravní nehodu, kdy ve velké rychlosti naboural do vozidla v pravém pruhu a pokračoval v jízdě dál. Poté chtěl z vozu vyskočit za jízdy a několik desítek metrů ujížděl s nohama venku, přičemž však neukočíroval vůz a naboural do svodidel,“ dodal mluvčí.

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Policisté řidiče zadrželi a provedli u něj dechovou zkoušku na alkohol, přístroj naměřil hodnoty přes jedno promile.

„Kriminalisté dalším šetřením zjistili, že zadržený má na svědomí již více skutků, kdy se jednalo převážně o krádeže motorových vozidel, a způsobená škoda dosahuje bezmála dvou set padesáti tisíc korun,“ sdělil Hrdina.

Muži hrozí v případě odsouzení za krádež a ohrožení pod vlivem návykové látky až tři roky za mřížemi.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

ilustrační snímek

Pardubické Východočeské muzeum mimořádně otevřelo depozitář textilu

Koniklece na Kamenném vrchu jsou v plném květu, ochránci rezervaci obnovují

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.