Policie prověří případ kamionu, který vjel u Tatců na přejezd na červenou

Policie bude dnešní dopolední incident na železničním přejezdu u Tatců na Kolínsku, kde kamion zůstal mezi sklápějícími se závorami, prověřovat pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Přijíždějící rychlík musel použít rychlobrzdu. Událost se obešla bez zranění, řekla ČTK středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Událost na koridoru mezi Prahou a Kolínem ohlásil krátce před 09:30 výpravčí. "Řidič kamionu vjel na přejezd v momentě, kdy blikala červená světla. Závora byla ještě nahoře, ale spadla na kabinu vozu přesně ve chvíli, kdy vjížděl na přejezd," řekla Richterová. Řidič podle ní začal couvat a poškodil závoru. Strojvedoucí blížícího se vlaku použil rychlobrzdu a stihl včas zastavit. "Ve vlaku cestovalo 135 lidí, nikdo se nezranil," dodala mluvčí.
Podobný případ se stal na Kolínsku také na konci srpna. Řidič kamionu tehdy ve Velimi vjel na železniční přejezd před přijíždějící rychlík s přibližně 180 cestujícími. Podle policie vjel na přejezd v době, kdy už svítila červená výstražná světla, zněl zvukový signál a sklápěly se závory. Strojvedoucí vlaku jedoucího rychlostí 160 kilometrů za hodinu použil rychlobrzdu a před přejezdem zastavil. Řidič kamionu poté prorazil závoru a odjel. Policisté ho zhruba za hodinu a půl vypátrali a zadrželi na 19. kilometru dálnice D11. Kriminalisté jej následující den obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti, za které mu hrozí až pět let vězení.