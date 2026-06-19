Policie prověřuje střelbu v K. Dvoře jako pokus o vraždu, podezřelý se zastřelil

Čtvrteční střelbu v Králově Dvoře na Berounsku prověřují policisté pro podezření z pokusu o vraždu a nebezpečné vyhrožování. Sedmdesátiletý muž tam podle policie ve čtvrtek večer ohrožoval sousedy a legálně drženou zbraní střílel na policisty, poté se ukryl v domě, kde se zastřelil. Na policejním webu to dnes uvedla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
"Dosavadním šetřením bylo zjištěno, že muž legálně držel krátkou střelnou zbraň. S touto zbraní několikrát vystřelil a následně zbraň obrátil i proti sobě," sdělila dnes mluvčí. Dodala, že středočeští krajští kriminalisté nyní prověřují veškeré okolnosti události, stejně tak motiv podezřelého muže. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu a přečinu nebezpečného vyhrožování.
Policie přijala oznámení o muži, který měl v Králově Dvoře vyhrožovat sousedům se střelnou zbraní a ohrožovat je, ve čtvrtek krátce před 18:30. Po příjezdu policistů muž několikrát vystřelil směrem k policistům a následně se ukryl v domě. Středočeská zásahová jednotka poté vstoupila do domu, muže nalezla bez známek života. "Senior si před jejich vstupem vzal život," uvedla mluvčí.
Na místě zasahovalo 13 policejních hlídek, vrtulník, který situaci monitoroval, další složky integrovaného záchranného systému a středočeská zásahová jednotka.