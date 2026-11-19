„Policisté zasahují v základní škole na Uhelném trhu v centru Prahy. Vyjeli tam po oznámení, že se ze školy ozývalo volání o pomoc. Na místě je klid a nikdo není zraněný,“ sdělil nejprve redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Po necelé půlhodině policie informovala, že šlo o planý poplach, respektive nedorozumění.
„Vzhledem k tomu, že se žáci ve třídách zabarikádovali, budou nyní jednotlivé třídy postupně otevírány. Na místo preventivně míří také interventi pro případ, že by někdo potřeboval jejich pomoc.“