Z hospody si odnesl peníze i tablet. Policie pátrá po zloději

Čin se stal v neděli 22. března, kdy se do jedné z restaurací v Praze 6 vloupal neznámý muž.
„Nezvaný host tam kolem půl páté ráno rozbil okno, vlezl dovnitř a celou ji prohledal. Na místě pak nalezl přes čtrnáct tisíc korun a tablet. A jak přišel, tak během několika minut s odcizenými věcmi rozbitým oknem zase odešel,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.
Majiteli tak během chvíle vznikla celková škoda přesahující pětadvacet tisíc korun, neboť zahrnuje i poničené okno a zničené vybavení provozovny.
Přestože vyhodnocené zajištěné záznamy nejsou kvalitní, policisté si myslí, že by podezřelého mohl někdo poznat. „Pokud se tak stane, prosíme, kontaktujte linku 158,“ dodal mluvčí.
Čin policie vyšetřuje pro podezření z trestného činu krádež, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.