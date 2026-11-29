„Na nástupišti metra Náměstí Republiky si naše kolegyně Míša všimla napadení. Jeden z mužů ležel na zemi se zakrváceným obličejem, druhý ho opakovaně bil pěstmi do hlavy a horní části těla. Když útočník od ležícího muže poodstoupil a naznačil, že se ho chystá kopnout, Míša ani chvíli neváhala a vyzvala ho, aby svého jednání okamžitě zanechal. Muž však na její výzvu nereagoval a vše nasvědčovalo tomu, že bude v útoku pokračovat,“ uvedla Městská policie Prahy na Facebooku.
Žena proto použila slzotvorný prostředek, kterým mu zabránila v dalším napadání ležícího muže. Následně zavolala na linku 158, popsala situaci a informovala operačního důstojníka, že je strážnicí v civilu. Případ si po příjezdu převzali policisté, kteří ho dále vyšetřují.
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Rány pěstmi, kopance. Surovou rvačku na krev v pražském metru natočil cestující
Dvaadvacetiletý muž, proti němuž strážnice zasáhla, odmítl lékařské ošetření. Za doprovodu strážníků si pouze vypláchl oči.
Strážnice Míša uniformu pražské městské policie nosí již 34 let a slouží v Praze 1, dodala policie.
Záběry z potyčky, která se odehrála ve středu 25. listopadu kolem 19:15, zveřejnil na sociálních sítích jeden z cestujících. Podle jeho svědectví se původní slovní konflikt mezi muži změnil v krvavou bitku poté, co vystoupili z metra na nástupiště. „Ve stanici metra Náměstí Republiky nastoupili dva muži s hrajícím reproduktorem a lahvemi alkoholu v rukou a silně z nich táhla ‚tráva‘,“ popsal na Facebooku jeden ze svědků incidentu.
Ke dvojici podle něj po chvíli přišel muž v zelené bundě, zřejmě posilněný alkoholem a začal jim nadávat. Po krátké slovní přestřelce se muži rozhodli ze soupravy vystoupit a vyřídit si celou záležitost na nástupišti.
Případem se zabývají policisté z místního oddělení Benediktská.