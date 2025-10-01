Policie uzavřela estakádu na Vysočanské, nález u zastávky zkoumá pyrotechnik

Opatření se týkají okolí zastávky MHD Nad Jetelkou, která je poblíž stanice metra Prosek. Na místě jsou všechny složky IZS.
„Je vyznačený bezpečnostní perimetr a ulice je obousměrně uzavřená,“ potvrdil informaci pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina. „Evakuace nařízena nebyla.“
Předmět nyní zkoumá pyrotechnik, který také určí, zda je nebezpečný.
Uzavírka se podle Hrdiny týká úseku od nájezdu z Prosecké ulice až po křižovatku s ulicemi Jandova a Ke Klíčovu. „Nahoře i dole je policie a otáčí auta. Nejezdí tam vůbec nic. Policisté upozorňují lidi, ať zůstanou doma a nevycházejí,“ popisuje situaci z místa reportér iDNES.cz.
Autobusy MHD 136, 152, 177, 183, 195 a 375 kvůli tomu jezdí odklonem a zastávku Nad Jetelkou neobsluhují. V úseku Letňany-Prosek mají cestující využít souběžnou linku metra C, v úseku Nový Prosek – Prosek souběžnou trolejbusovou linku 58.
Nálezy munice nejsou v Česku neobvyklé. Minulý týden se u střelnice v olomoucké části Černovír se našlo víc než 750 kilogramů munice. Pyrotechnici menší střelivo z období od první republiky na místě odpálili, větší kusy odvezli k odbornému zlikvidování.
26. září 2025
V hlavním městě zase v červenci na Vltavě plaval dělostřelecký granát. Pyrotechnik ho odvezl k bezpečné likvidaci.
13. července 2025