Ve Vinařicích zkolaboval vězeň, resuscitovali ho. Na místě zasahoval vrtulník

„Ve Vinařicích jsme měli v péči pacienta v bezvědomí, na místě probíhala resustitace,“ řekla pro iDNES.cz Nováková. Po úspěšném obnovení oběhu byl pacient transportován do nemocnice v Kladně.
Podle mluvčího Vinařické věznice Ivana Suchého se jednalo o standardní zdravotní zásah. „U věznice přistál vrtulník zdravotnické záchranné služby v souvislosti se zdravotním stavem jednoho z odsouzených,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Suchý.
Odsouzený podle něj zkolaboval. „Elektrošokem se jej podařilo probrat,“ dodal Suchý.