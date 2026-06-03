Ve Vinařicích zkolaboval vězeň, resuscitovali ho. Na místě zasahoval vrtulník

Autor: hock, pari
  19:17
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Ve věznici Vinařice zkolaboval ve středu odpoledne jeden z vězňů. Záchranáři u něj provedli resuscitaci, informovala mluvčí záchranné služby Monika Nováková. Muž byl převezen do kladenské nemocnice. Na místě zasahoval i vrtulník.
U Vinařické věznice na Kladensku zkolaboval vězen. Na místě zasahoval vrtulník....

U Vinařické věznice na Kladensku zkolaboval vězen. Na místě zasahoval vrtulník. (3. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

U Vinařické věznice na Kladensku zkolaboval vězen. Na místě zasahoval vrtulník....
U Vinařické věznice na Kladensku zkolaboval vězen. Na místě zasahoval vrtulník....
U Vinařické věznice na Kladensku zkolaboval vězen. Na místě zasahoval vrtulník....
U Vinařické věznice na Kladensku zkolaboval vězen. Na místě zasahoval vrtulník....
6 fotografií

„Ve Vinařicích jsme měli v péči pacienta v bezvědomí, na místě probíhala resustitace,“ řekla pro iDNES.cz Nováková. Po úspěšném obnovení oběhu byl pacient transportován do nemocnice v Kladně.

Podle mluvčího Vinařické věznice Ivana Suchého se jednalo o standardní zdravotní zásah. „U věznice přistál vrtulník zdravotnické záchranné služby v souvislosti se zdravotním stavem jednoho z odsouzených,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Suchý.

Odsouzený podle něj zkolaboval. „Elektrošokem se jej podařilo probrat,“ dodal Suchý.

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