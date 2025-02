Policie prošetřuje mladíka, který jen přihlížel smrtelnému pádu muže ze schodů

„Díky medializaci a zveřejnění informací o incidentu jsme získali informace, které nás dovedly ke ztotožnění mladíka,“ sdělil redakci iDNES.cz pražský policejní mluvčí Jan Rybanský.

Mladíka policie vyslechla a nyní nadále probíhají standardní postupy v policejním řízení. „Budeme ale zjišťovat, jestli se mladík nedopustil trestného činu a to tím, že muži neposkytl pomoc,“ uvedl Rybanský. „V tuto chvíli je to vše, co vám k tomu můžu říct.“

Muž, který se zřítil ze schodů, v důsledku poranění zemřel. Policejní mluvčí již dříve sdělil, že mladíka kriminalisté hledali zejména jako svědka, který by mohl objasnit okolnosti nehody.

„Pro nás je důležité, že muž nezemřel zaviněním jiné osoby,“ odpověděl Rybanský na dotaz, zda se díky výslechu podařilo objasnit příčinu pádu. Vyloučil tedy, že by muže někdo ze schodů strčil.

I základní první pomoc přitom může raněnému skutečně zachránit život. Podle Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP) se jedná o soubor jednoduchých opatření, které by všichni měli být schopni poskytnout.

Pokud dotyčný nereaguje a nedýchá normálně, měli bychom ihned zavolat na linku 155 a zahájit resuscitaci, radí odborníci.