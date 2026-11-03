Policie vyšetřuje kauzu Štěpánek Auto, 257 poškozených, škody ve stovkách mil.

Policie vyšetřuje kauzu Štěpánek Auto týkající se podezření na podvodné jednání s dluhopisy. Zatím se přihlásilo 257 poškozených, kterým byla způsobena škoda téměř 277 milionů korun. Případem se kriminalisté zabývají od letošního července. Vyšetřování a prověřování stále pokračuje, odpověděla na dotaz ČTK středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
"Práce policistů bude více jak několikaměsíční. Zatím nebyl nikdo obviněn," uvedla Suchánková.
Středočeští kriminalisté přijali letos v létě několik trestních oznámení týkajících se investic do dluhopisů kladenské společnosti GAAInvestment. Jednatelem společnosti byl do letošního června podle obchodního rejstříku Petr Štěpánek, který je k dnešku v policejní databázi hledaných lidí. Firma dříve podle rejstříku působila pod názvem Štěpánek Auto Investment a ŠAInvestment. Případ policisté prověřují jako podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu a zločinu porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Letos v srpnu policisté veřejně vyzvali možné poškozené, aby se přihlásili a připojili k trestnímu řízení. "Kriminalisté předpokládají, že poškozených v této prověřované kauze bude zřejmě mnohem více, než je doposud přijatých trestních oznámení," informovali tehdy policisté.