Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Útočníka hledají i kriminalisté z mordparty

Autor: berr
  17:32
Policie pátrá po neznámém útočníkovi, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný je nyní po operaci v nemocnici v ohrožení života. Policisté po neznámém pachateli stále pátrají a žádají veřejnost o pomoc při identifikaci útočníka.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vážný incident se odehrál ve čtvrtek krátce před 16. hodinou. Policisté po neznámém muži začali okamžitě pátrat. Případem se zabývají nejen kriminalisté z Obvodního ředitelství Prahy 3, ale i kriminalisté z oddělení vražd.

„Neznámý muž z dosud nezjištěných příčin uchopil poškozeného, kterého velmi razantně hodil na zem, přičemž jej následně ještě několikrát velmi silně udeřil. Opakované údery byly směřovány především do oblasti hlavy,“ popsala průběh napadení mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

„Tímto jednáním mu způsobil mnohačetná poranění a několik fraktur v obličeji, dále mu způsobil poranění mozku s následným krvácením. Zraněný pětatřicetiletý muž na místě po útoku zůstal ležet a neznámý útočník utekl pryč. Pětatřicetiletý poškozený byl po převozu do nemocnice operován a nyní je stále v ohrožení života,“ dodala Kropáčová.

Policisté proto žádají veřejnost o pomoc při identifikaci útočníka. Pokud někdo byl svědkem události, má informace o místě, kde by se neznámý pachatel mohl nacházet, nebo poznává muže na kamerovém záznamu, měl by se neprodleně obrátit na linku 158.

Neznámému útočníkovi v případě dopadení a odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Čelil by obvinění ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví.

Ulice Frýdlantská v Praze

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velikonoce

Zemřel oceňovaný fotograf Vladislav Galgonek

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.