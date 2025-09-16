Skupinu sledovali kriminalisté od ledna. „Vzhledem k tomu, že si celá skupina počínala velmi opatrně a v krátkém časovém rozmezí měnila místa varu formou krátkodobých pronájmů, tak je nebylo vůbec jednoduché nepřetržitě sledovat,“ uvedl mluvčí.

Zásahová jednotka nakonec zadržela všech osm podezřelých včetně pravděpodobného šéfa gangu, kterého kriminalisté znají z minulosti. Byl totiž několikrát soudně trestaný a v roce 2015 mu vybuchla varna pervitinu ve Střešovicích.

„Během série domovních prohlídek detektivové zajistili varnu pervitinu, dvě varny opiátů, větší množství nasušené makoviny, různé druhy drog a finanční hotovost ve výši bezmála 400 000 korun,“ doplnil Hrdina. Zadržení byli obviněni ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.