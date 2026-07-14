Policie zadržela hledaného vězně z Milovic na Nymbursku v Praze

Policisté odvolali pátrání po třiatřicetiletém vězni, který minulý týden ve čtvrtek utekl z nestřeženého pracoviště v Milovicích na Nymbursku. Zadrželi ho v pondělí v Praze, informovala dnes na webu mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
"Na základě zveřejněné pátrací relace jsme obdrželi poznatek o tom, že muž se pohybuje v Praze. Tam jej následně policisté zadrželi. Děkujeme všem občanům i médiím za sdílení pátrací relace," uvedla mluvčí.
V Praze byl v neděli dopaden i pětatřicetiletý vězeň, který na začátku července odešel z nestřeženého pracoviště v Rudné u Prahy, informovala policie na webu.