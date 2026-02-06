Policista střelil muže padajícího z okna, stíhají ho za nepřiměřený zásah

Autor: herp
  10:12aktualizováno  10:12
Za loňský zákrok v pražských Ďáblicích, kde agresivní muž pronásledoval svoji ženu s nožem a zabarikádoval se v bytě, hrozí jednomu z policistů až 16 let vězení. Podle vyšetřovatelů na pachatele střílel bez přiměřeného důvodu a nyní čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Zraněný muž po převozu do nemocnice zemřel.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

O trestním stíhání policisty informoval mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

„Ve věci zahájil v lednu tohoto roku policejní orgán trestní stíhání jedné fyzické osoby, příslušníka Policie ČR, pro jednání, které bylo kvalifikováno jako zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. V dotazované věci je nyní nadále konáno přípravné řízení trestní,“ sdělil redakci iDNES.cz Cimbala. Dodal, že dále probíhá vyšetřování.

V případě odsouzení by podle trestního zákoníku policista za tento čin mohl skončit ve vězení až na 16 let. Spodní hranice trestu je 8 let, v případě těžkého ublížení na zdraví hrozí 3 až 10 let, s následkem smrti se trest zvyšuje.

Z policistů měl hrůzu, ale byl to dobrák, říká bratr muže zastřeleného v Ďáblicích

„Trestní stíhání se týká jednání, kdy obviněný jako příslušník Policie ČR v rámci realizovaného, jinými okolnostmi odůvodněného, služebního zákroku bez přiměřeného důvodu vystřelil z útočné pušky na poškozeného během jeho nekoordinovaného seskoku, respektive pádu z okna, ačkoliv ze svého místa měl přehled o stavu poškozeného i o okolnosti, zda je či není poškozený ozbrojen,“ uvedl Cimbala.

„Obviněný svým jednáním (...) způsobil poškozenému střelná poranění, kterým poškozený následně podlehl,“ připomněl mluvčí následky policejního zákroku.

Incident se odehrál loni 20. srpna v pražských Ďáblicích. Tehdy podle policie sedmačtyřicetiletý muž pronásledoval svou manželku s nožem v ruce a vyhrožoval jí. Následně se zabarikádoval v bytě a vyhrožoval sebevraždou. Vyhrožoval rovněž i policistům, že má u sebe hodně zbraní.

Podle svědectví z místa, které přinesl server Seznam Zprávy, ještě než muž vytáhl nůž, do manželky strkal, verbálně jí vyhrožoval a celé události přihlížel i jejich osmiletý syn.

Policisté postřelili muže, který nožem hrozil své partnerce. V nemocnici zemřel

Po zabarikádování začal agresor podle svědků v bytě rozbíjet věci. „Vysypal šuplík s příbory, vzal si dva nože a začal vyhrožovat manželce, že se zabije, pokud nepřijde,“ popsal server.

Následně na místo dorazila zásahová jednotka a vyjednavač. Vyjednávání podle mluvčí pražské policie Evy Kropáčové trvalo více než hodinu. „Muž stále vyhrožoval a začal z okna vyhazovat zbraně a vytáhl i střelnou zbraň. Při následném zákroku policisté proti muži použili služební zbraň a po jeho zasažení mu okamžitě poskytli první pomoc. Muž po převozu do nemocnice zemřel,“ uvedla tehdy Kropáčová.

Nepřiměřený zákrok

Na sociálních sítích se tehdy objevily amatérské záběry, které zákrok policie zachytily. Z videa je patrné, že muž, který padal z okna přízemního bytu, nad situací neměl kontrolu a nebyl ozbrojen.

Přesto na něj policista, který stál na schodišti, dvakrát vystřelil. V pozadí se ozývaly rány, nasvědčující probíhajícímu zásahu. Zákrok na videu již tehdy hodnotili experti jako nepřiměřený.

Seznam Zprávy rovněž v listopadu loňského roku zveřejnily záběry z policejní kamery, kterou měl obviněný na uniformě. Z nich je vidět, že před skokem z okna měl pachatel obě ruce prázdné a policii je ukázal. Událost nadále šetřila Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Bratr zastřeleného muže, se kterým novináři později mluvili, ho popsal jako dobrosrdečného člověka, který každému pomáhal, staral se o děti a chodil do posilovny. „Měl přítelkyni, která s ním obchodovala. Měla malého kluka a když k nim přišla razie, vzal to celé na sebe,“ řekl bratr zastřeleného s tím, že jeho sourozenec nějaký čas strávil ve vězení.

V bytě policisté po zákroku nalezli množství chladných zbraní, tedy například nožů, a jednu střelnou zbraň. Zastřelený muž byl v minulosti odsouzen za násilnou a drogovou činnost.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

OBRAZEM: Idea Krásy. Olomoucké muzeum láká na díla italských mistrů

Krásu obrazů vytvořených štětci italských barokních mistrů mohou nově obdivovat...

Krásu obrazů vytvořených štětci italských barokních mistrů mohou nově obdivovat milovníci výtvarného umění v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Výstava nazvaná Idea Krásy – Barokní malířství v Římě...

6. února 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Hradecká GMU 21. února otevře novou stálou expozici s díly více než 140 autorů

ilustrační snímek

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové otevře vernisáží 21. února novou stálou expozici "České umění 20. století a jeho škatulky". Jde o nejdůležitější...

6. února 2026  10:08,  aktualizováno  10:08

Olympijský festival s MultiSportem: Vyzkoušejte si zimní sporty a fanděte

6. února 2026  11:40

Praha debatuje o LED lampách veřejného osvětlení. Ve Vídni si vyvinuli vlastní

Osvětlení v centru historické Vídně. Dominující teplota 3000K, velmi málo...

Vídeň dlouhodobě definuje globální parametry kvality městského života a je zároveň inovační autoritou. Příkladem toho je projekt Wien leuchtet, v jehož rámci město do roku 2028 dosadí do všech 133...

6. února 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu za fiakry na Staroměstském náměstí

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu pro firmu, která na Staroměstském náměstí nabízela turistům jízdy fiakrem i v době, kdy už to pražský tržní řád...

6. února 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Zimní olympiáda roztáčí v Česku vlnu emocí. BILLA mění fandění v ještě větší zážitek

6. února 2026  11:24

Legenda české hudební scény Imran Musa Zangi se vrací s projektem Aqua Congas: Otec a syn spojili síly v hudebním projektu plném groove a emocí

6. února 2026  11:14

Malá Anička spěchala na svět. Narodila se v sanitce cestou do porodnice

Šťastný konec dramatického rána. Profesionální zásah záchranářů z Počátek a...

Cesta do pelhřimovské nemocnice se pro maminku z Počátek změnila v nečekaný a velmi rychlý zážitek. Její dcera Anička se rozhodla, že na porodní sál čekat nebude, a přišla na svět ve čtvrtek krátce...

6. února 2026  11:12

O víkendu to bude čvachtat. Do Česka dorazí deštivé dny, předpověď ale místy slibuje i sníh

Roztocký Masopust se opět po roce probudil k životu. (15. února 2025)

Česko čeká sychravý a mokrý víkend. Oblohu zakryjí nízká oblaka, přidají se mlhy a na většině území se objeví déšť. Ve vyšších polohách a postupně i na severu republiky se srážky změní ve sněhové....

6. února 2026  11:11

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

5. února 2026  18:15,  aktualizováno  6. 2. 11:06

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Broumovská klávesa zve mladé hudebníky, aby se hlásili do 16. ročníku

Momentka z 15. ročníku Broumovské klávesy

Mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy do sedmnácti let Broumovská klávesa otevřela registrace. Uskuteční se pošestnácté v areálu broumovského kláštera od 24. do 26. dubna. Zájemci se mohou hlásit...

6. února 2026  11:03

Dobové fotografie i vzorníky exportních domů. Muzeum digitalizovalo své poklady

Za vzorníky jabloneckých exportních domů a skleněnými negativy už nemusí...

Za vzorníky jabloneckých exportních domů a skleněnými negativy už nemusejí badatelé z tuzemska a ze světa jezdit do Jablonce nad Nisou, nově si je mohou prohlížet online. Muzeum skla a bižuterie...

6. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.