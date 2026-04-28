V příbramské nemocnici zasahovala policie, dokumenty si vyžádala i od kraje

Autor: tji, psv, ČTK
  11:52aktualizováno  13:32
V krajské nemocnici v Příbrami zasahovala v úterý dopoledne policie. Detektivové dorazili také na krajský úřad Středočeského kraje, kde si vyžádali zatím nespecifikované dokumenty. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce, řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. K události už se vyjádřila i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Přítomnost policie potvrdil i mluvčí nemocnice Martina Janota. „Bohužel o přesném důvodu policejního zásahu v naší nemocnici nevím a žádné podrobnosti nyní ani sdělit nemohu,“ řekl pro iDNES.cz Janota. S vyšetřovateli bude nicméně nemocnice podle jeho slov spolupracovat.

„Byli jsme požádání o součinnost, tu samozřejmě poskytujeme, více k tomu neumím říci,“ řekl iDNES.cz krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). Podle něho by policejní zásah neměl nijak zasáhnout do provozu nemocnice. „Určitě by se to dotknout chodu nemocnice nemělo, co se týče managementu, to by bylo předjímání a vaření z vody,“ řekl Pavlík.

Podle webu Seznam Zprávy, který o zásahu informoval, si měla od kraje dle Pavlíkových slov policie vyžádat blíže nespecifikovaný dokument.

„Náš útvar NCOZ dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Více informací zatím poskytovat nebudeme,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. EPPO v minulosti v Česku dozoroval například případy, které se týkaly možného zneužití evropských fondů. Zda byl někdo zadržen, Ibehej nechtěl říct.

„Středočeský krajský úřad prostřednictvím odboru zdravotnictví dnes poskytuje plnou součinnost policii a stejnou součinnost poskytuje i oblastní nemocnice Příbram,“ řekla bez dalších podrobností Zuzana Žídková z tiskového oddělení krajského úřadu. Policisté z NCOZ zatím k případu podrobnosti sdělovat nechtějí.

Hejtmanka Pecková v reakci na zásah policie v Příbrami sdělila, že Středočeský kraj je zřizovatelem téměř 300 příspěvkových organizací a pěti akciových společností s mnoha tisíci zaměstnanci. „Oblastní nemocnice Příbram je akciovou společností s vlastním vedením, které odpovídá za své hospodaření a postupy,“ řekla Pecková.

„Součinnost pro vyšetřování je samozřejmostí. Pro Středočeský kraj je zcela zásadní transparentnost, otevřenost a důsledné dodržování právních předpisů,“ dodala.

Podle ČTK byli vyšetřovatelé na místě přítomní ještě po poledni a nacházeli se v samostatné budově ředitelství. Před nemocnicí stálo několik neoznačených policejních vozů, kolem nichž se pohybovali policisté v civilu.

