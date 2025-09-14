V Krči zasahují policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu

Pražští policisté vyjížděli v neděli okolo poledne do pražské Krče. Oznamovatel jim ohlásil, že ublížil jiné osobě. V bytě ale policisté zraněného ani zbraň nenašli, jeden muž před nimi utekl na střechu.

„Policisté již mají oznamovatele ve svých rukou a nemá u sebe žádnou zbraň. V bytě se nenacházela žádná zraněná osoba, ale pouze druhý muž, který před policisty utekl na střechu domu. V současné chvíli s ním probíhá vyjednávání,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Oznamovatel nejprve nahlásil, že ve svém bytě v ulici Branická ublížil jiné osobě. Po příjezdu policistů se uzavřel v bytě a na místo byla přivolána zásahová jednotka a policejní vyjednavač.

