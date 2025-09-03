Tři muži znásilnili hendikepovanou ženu, do parku ji vylákali přes sociální sítě

O případu v úterý informoval mluvčí policie Jan Daněk. Ten uvedl, že muži ženu znásilnili, i když se bránila a volala o pomoc. „Po činu ji navíc okradli o mobilní telefon a zlatý řetízek,“ dodal Daněk.
Kriminalistům se podařilo zjistit, že podezřelí žijí na ubytovně a 14 hodin po činu je v Malešicích ve spolupráci s cizineckou policií a speciální pořádkovou jednotkou zadrželi.
„Slovensky hovořící muži ve věku od 22 do 25 let jsou nyní stíháni pro trestný čin znásilnění, kdy jim v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení. Dva z nich jsou stíháni pro trestný čin krádež. Kriminalisté podali podnět na jejich vzetí do vazby,“ dodal Daněk.
Policie eviduje od začátku letošního roku v hlavním městě 124 případů znásilnění, což je o osm víc než za stejné období loni.
Malešický park
