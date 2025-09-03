Tři muži znásilnili hendikepovanou ženu, do parku ji vylákali přes sociální sítě

Autor: svm, ČTK
  11:22aktualizováno  11:22
Pražští policisté zadrželi trojici mužů, které obvinili ze znásilnění mladé hendikepované ženy. Jeden z útočníků se s ní seznámil na sociální síti, kde jí navrhl možnost osobní schůzky. Při setkání v Malešickém parku se pak objevili i dva jeho kamarádi, kteří společně s ním ženu znásilnili. Poškozená čin ihned oznámila, policisté násilníky dopadli během čtrnácti hodin.

O případu v úterý informoval mluvčí policie Jan Daněk. Ten uvedl, že muži ženu znásilnili, i když se bránila a volala o pomoc. „Po činu ji navíc okradli o mobilní telefon a zlatý řetízek,“ dodal Daněk.

Kriminalistům se podařilo zjistit, že podezřelí žijí na ubytovně a 14 hodin po činu je v Malešicích ve spolupráci s cizineckou policií a speciální pořádkovou jednotkou zadrželi.

Za znásilnění mentálně postižené školačky dostal sedm let. Na sex mě lákala, hájil se

„Slovensky hovořící muži ve věku od 22 do 25 let jsou nyní stíháni pro trestný čin znásilnění, kdy jim v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení. Dva z nich jsou stíháni pro trestný čin krádež. Kriminalisté podali podnět na jejich vzetí do vazby,“ dodal Daněk.

Policie eviduje od začátku letošního roku v hlavním městě 124 případů znásilnění, což je o osm víc než za stejné období loni.

Malešický park

Malešický park

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Policie pátrá po patnáctileté dívce z Plzně, která se ztratila v úterý

Policie dnes vyhlásila pátrání po patnáctileté dívce z Plzně. Naposledy byla viděna v místě svého bydliště v úterý odpoledne. Měla pak odjet autobusem za...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

Kynšperk nad Ohří zahájil rekonstrukci předmostí u dřevěné lávky přes řeku Ohři

V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku začala rekonstrukce betonových předmostí u kryté dřevěné lávky přes Ohři za 24 milionů korun. ČTK to řekl starosta Marek...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Gladiator Race rozhýbe hradeckou Marokánku, závodníky čeká šplh i plazení

Po prestižních závodech Ironman 70.3 Hradec Králové zve organizátor Sportvisio na populární překážkové klání Gladiator Race, který se uskuteční v sobotu u hradeckého písníku Marokánka.

3. září 2025  14:12

V jedné ruce cigareta, ve druhé mobil. Šofér řídil autobus plný lidí loktem

Pražští dopravní policisté přistihli řidiče dálkového autobusu, který při řízení autokaru plného cestujících v poklidu kouřil cigaretu a do toho stihl i telefonovat. Samotný volant pak ovládal jen...

3. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského se představí v kladenském zámku

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského (1920 - 1981) se představí v kladenském zámku. Vernisáž stálé expozice bude 18. září. Přípravy včetně obnovy exponátů...

3. září 2025  12:28

Vědci z Olomouce vyvíjí stavebnici pro miniaturní laboratoře na čipech

Unikátní stavebnici umožňující snadné sestavení miniaturních laboratoří na čipech vyvíjejí vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Jejich projekt...

3. září 2025  12:23,  aktualizováno  12:23

Vědci z Olomouce vyvíjí stavebnici pro miniaturní laboratoře na čipech

Unikátní stavebnici umožňující snadné sestavení miniaturních laboratoří na čipech vyvíjejí vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Jejich projekt...

3. září 2025  12:23,  aktualizováno  12:23

Soud zamítl návrhy na zrušení kandidátky SPD na Vysočině

Krajský soud v Brně zamítl návrhy na zrušení registrace kandidátní listiny hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny na...

3. září 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

NSS: Soud znovu posoudí rozhodnutí ÚOHS o tendru na Janáčkovo kulturní centrum

Krajský soud v Brně se bude znovu zabývat rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrzujícím správnost tendru na stavbu Janáčkova kulturního...

3. září 2025  12:07,  aktualizováno  12:07

Horská služba na Šumavě o prázdninách zasahovala u 293 případů

Horská služba na Šumavě o letních prázdninách zasahovala u 293 případů. Je to nepatrně více než ve stejném období před rokem. Loni měla o prázdninách 286...

3. září 2025  12:05,  aktualizováno  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.