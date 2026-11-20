Muž zavolal na linku 158 kolem půl čtvrté ráno a oznámil, že je v ohrožení života. Na další otázky už neodpovídal a zavěsil. Na místo vyrazili policejní vyjednavači a zásahová jednotka. Podle informací iDNES.cz se zásah odehrál ve Svinařově.
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Po příjezdu policisté zjistili, že se muž v domě zabarikádoval. Odmítal s nimi komunikovat a nebylo jasné, zda s ním uvnitř nejsou další lidé. Po několika neúspěšných pokusech o kontakt proto zásahová jednotka vnikla do bytu násilím, uvedla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
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Muž se podle mluvčí vydal proti policistům se sečnými nástroji. Policisté použili donucovací prostředky a jeden z nich také služební zbraň. Poté muži poskytli první pomoc a záchranáři ho převezli do nemocnice.
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„Policisté nejspíše použili gumové projektily,“ řekl redakci svědek, který ráno projížděl kolem domu cestou do práce a kvůli zásahu musel jet objížďkou. Policie ve svém vyjádření typ střeliva neupřesnila. Případem se bude zabývat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).