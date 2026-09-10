Policisté hledají vězně, který odešel z pracoviště v Jirnech, má žloutenku

Policisté pátrají po vězni, který dnes odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Osmačtyřicetiletý Karel Kroupa není nebezpečný, ale má nakažlivou nemoc, žloutenku, informoval na webu mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
Muž dnes před 11:00 odešel z areálu firmy v Poděbradské ulici. "Podle dosud zjištěných informací odjel směrem do Prahy," uvedl mluvčí.
Hledaný je vysoký asi 180 centimetrů, střední postavy. Má pleš a hnědé oči. Na sobě měl modré montérky a oranžové tričko.
Policie přijme veškeré informace o hledaném na lince tísňového volání 158.