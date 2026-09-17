Policie ukončila zásah v hořovické nemocnici, výbušninu nenašla

Autor: ČTK
  9:05aktualizováno  16:21
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Policisté ukončili zásah kvůli anonymní bombové výhrůžce v hořovické nemocnici, výbušninu nenašli. Zařízení dnes ráno opustily desítky lidí, pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Evakuovaní se odpoledne vrátili do nemocnice a před 16:00 ukončili zásah i záchranáři, řekly ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová a mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková. Policisté dělají podle Richterové maximum pro to, aby zadrželi člověka, který nemocnici vyhrožoval.

"Musíme všechno vyhodnotit, prověřit," doplnila Richterová. Nemocnici prohledávali policejní hlídky a psovodi s pěti psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Záchranáři pacienty odvezli do nemocnic v širokém okolí. Provozní ředitel nemocnice Jiří Pichlík uvedl, že jsou všichni pacienti i personál v pořádku.

Pacienty záchranná služba převezla do okolních nemocnic a do místního kulturního domu, do nemocnic 13, do kulturního domu 63. Během odpoledne se vrátili do hořovické nemocnice, řekla ČTK Nováková. Mezi evakuovanými byly i tři těhotné, jedna z nich porodila v příbramské nemocnici.

Událost policii nahlásila kolem 7:30 pracovnice hořovické nemocnice. Přesný počet pacientů, kteří se museli evakuovat, Richterová neuvedla. Podle prvotních zpráv policie šlo o stovky lidí, později mluvčí uvedla, že jde o desítky. "Co se týče ležících pacientů, případně na přístrojích, ti se ponechali v nemocnici s tím, že tam hned nastoupili policisté i se třemi psovody a začali prohledávat celý objekt," uvedla mluvčí.

Podle Pichlíka byla v souladu s bezpečnostními protokoly okamžitě zahájena preventivní evakuace a pacienti zůstali pod dohledem zdravotníků. "S policií plně spolupracujeme a poskytujeme jí veškerou součinnost," dodal Pichlík.

Kolem 11:30 bylo podle fotoreportéra ČTK zcela uzavřené parkoviště pro pacienty, bylo na něm plno připravených lůžek a pohybovali se po něm hasiči. Na pořádek dohlížela policie, a to nejen u nemocnice, ale i v jejím vzdálenějším okolí. Pohyb hasičských vozidel byl patrný po celém městě.

Mluvčí středočeské záchranné služby uvedla, že u události zasahoval maximální počet posádek rychlé zdravotnické pomoci, inspektor provozu, tým speciálních činností a tři vrtulníky letecké záchranné služby z Prahy, Plzně a Českých Budějovic. V rámci spolupráce s pražskou záchrannou službou na místo vyjely také dva evakuační vozy. Vzhledem k rozsahu mimořádné události operační středisko v 7:52 aktivovalo takzvaný traumaplán, který trval až do odpoledne, kdy pokračoval návrat pacientů do hořovické nemocnice.

Středočeským záchranářům pomáhali kolegové z Plzeňského kraje. Do Hořovic vyslali inspektora provozu, dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci, jednu takzvanou rendez-vous systému a vrtulník letecké záchranné služby Kryštof 07, uvedl mluvčí plzeňské záchranné služby Martin Štěpán. Podle středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) středočeští záchranáři kvůli zásahu zrušili plánované cvičení.

Hasiči měli podle mluvčí Terezy Sýkory Fliegerové na místě 40 kusů techniky, většinou dodávkové automobily.

Podobná událost se stala minulý týden v úterý v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrůžce evakuovali zhruba 240 lidí, včetně dětských pacientů na lůžkách. Objekt opakovaně prohlédli, bombu nenašli. V posledních pěti letech se nemocnice v Česku evakuovaly i kvůli požárům, záplavám či nálezu munice.

Hořovická nemocnice je součástí Akeso Holdingu podnikatele Sotiriose Zavalianise. Kromě ní do skupiny patří také berounská nemocnice či radiologické a onkologické centrum Multiscan Pardubice. V areálu jsou i byty pro zaměstnance nebo školka.

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