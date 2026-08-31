Policisté obvinili muže z prodeje pervitinu v Kutné Hoře, hrozí mu až deset let

Z distribuce pervitinu v Kutné Hoře obvinili policisté pětatřicetiletého muže. Už dříve byl za činnost spojenou s distribucí drog pravomocně odsouzen. Nyní je stíhaný na svobodě, hrozí mu až deset let vězení, řekl dnes ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.
Muž podle policistů nejméně od loňského července do letošního srpna dodával na různých místech v Kutné Hoře svým pravidelným zákazníkům pervitin a marihuanu. "Tímto nezákonným byznysem si přišel na desítky tisíc korun," uvedl mluvčí.
Policisté našli při domovní prohlídce u obviněného sáčky s krystalickou látkou a sušinou konopí. Muž je stíhaný za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s drogami.