Policisté pátrají po vězni, dnes odešel z pracoviště poblíž věznice v Jiřicích

Policisté pátrají po vězni, který dnes odešel z pracoviště poblíž věznice Jiřice. Devětadvacetiletý Jakub Havlíček je odsouzený za majetkovou trestnou činnost, není nebezpečný, uvedla na webu středočeské policie mluvčí Michaela Richterová.
Muž byl naposledy viděn krátce po 13:00, uvedla policie.
Hledaný měří asi 178 centimetrů, je hubený, má modré oči, hnědé vlasy a na sobě měl na pracovišti červené montérky a bílé tričko. Výrazným znamením je u něj tetování na levé ruce, kde má vytetovanou hlavu tygra.
Policisté přijmou veškeré informace o hledaném na lince 158.