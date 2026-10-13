Policisté pátrají po vězni, který dnes ráno odešel z pracoviště v Klecanech

Policisté pátrají od dnešního rána po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Klecanech u Prahy. Potrestán byl za majetkovou trestnou činnost. V případě, že ho lidé uvidí, měli by kontaktovat linku 158, řekla ČTK středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Vězeň, 40letý Ben Mohamed, z pracoviště odešel po 6:30. "Ve výkonu trestu odnětí svobody je za majetkovou trestnou činnost s ukončením v květnu 2029," uvedli policisté na webu.
Hledaný je vysoký 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a bradku. Na sobě měl pracovní oděv.