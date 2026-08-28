Policisté pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech

Policisté pátrají po vězni, který dnes odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Osmatřicetiletý Petr Kocek je odsouzený za majetkovou trestnou činnost. Na webu středočeské policie o tom informovala mluvčí Barbora Schneeweissová.
Muž dnes odešel z areálu firmy v Poděbradské ulici. "V současné době po muži pátrají všechny dostupné hlídky," uvedla mluvčí.
Hledaný měří asi 175 centimetrů, je hubený a má hnědé oči a krátké tmavě hnědé vlasy. Na sobě měl v době odchodu z pracoviště černé kalhoty a šedé tričko.
Policie přijme veškeré informace o hledaném na lince tísňového volání 158.