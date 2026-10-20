Policisté pátrají po vězni, který odešel z pracoviště v Benátkách nad Jizerou

Policisté pátrají po šestatřicetiletém vězni, který dnes odešel z nestřeženého pracoviště v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Hledaný Tomáš Petráň si odpykává trest za majetkovou trestnou činnost. V případě, že ho lidé uvidí nebo mají informace o jeho pobytu, měli by kontaktovat linku 158, uvedla policie na webu.
"Hledaný byl naposledy viděn krátce před 11. hodinou v ulici Průmyslová v Benátkách nad Jizerou, kde pracoval," uvedla policie.
Muž je vysoký 174 centimetrů, má zelené oči a krátké hnědé vlasy. Na sobě měl šedé tričko, černé pracovní kalhoty, černou bundu a černé boty.