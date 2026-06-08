Policisté pátrají po vězni, který odešel z pracoviště v Rudné u Prahy

Policisté pátrají po pětatřicetiletém vězni Robertu Lakatošovi, který minulý týden ve čtvrtek odešel z nestřeženého pracoviště v Rudné u Prahy. Muž není nebezpečný. Má potetovanou celou levou ruku a na hřbetu pravé ruky má nápis Robin, uvedli dnes policisté na webu.
Vězeň odešel ve čtvrtek po 22:00, na sobě měl černé kalhoty, černé triko, černé boty a v rukou si odnášel šedé triko a oranžovou vestu. "Nicméně je ale pravděpodobné, že se převlékl," uvedla policie. Trvalé bydliště má v Kolíně.
Hledaný je vysoký asi 178 centimetrů, má střední postavu a hnědé oči. Je ostříhaný dohola, vousy má střižené na strniště.
Veškeré informace o hledaném vězni mohou lidé volat na linku 158.