Policisté pátrají po vězni, který odešel z pracoviště ve Velvarech na Kladensku

Kladenští kriminalisté pátrají po 36letém vězni, který v pondělí dopoledne odešel z nestřeženého pracoviště ve Velvarech na Kladensku. Muž není nebezpečný, informovali policisté na webu.
Hledaný Josef Arnold je vysoký asi 175 až 180 centimetrů. Má střední postavu, hnědé oči a krátké černé vlasy. "Hledaný měl na sobě v době odchodu černé triko a modré kraťasy. Je ale pravděpodobné, že se již převlékl do civilního oblečení," uvedli policisté.
Veškeré informace o hledaném mohou lidé policistům sdělit na linku 158.