Incident se odehrál v sobotu 27. prosince krátce před devátou hodinou večerní. Policejní hlídka, která projížděla po náměstí I. P. Pavlova, si na křižovatce Sokolské a Ječné ulice všimla podezřelého muže. Ten se zastavil u elektroměrového rozvaděče na okraji chodníku a začal na něj sprejovat. Následně se přesunul za roh, kde stejným způsobem poškodil další zařízení.
Policisté na situaci okamžitě zareagovali a vydali se směrem k podezřelému. Ve chvíli, kdy se k němu služební vozidlo přiblížilo, začal muž velmi rychle utíkat. Při následném zadržení kladl devětadvacetiletý muž odpor, díky profesionálnímu zásahu policisty a policistky se jej však podařilo zpacifikovat. Při osobní prohlídce u něj hlídka nalezla dva spreje, jejichž barva se shodovala s čerstvými nápisy na rozvaděčích.
Následné prověřování ukázalo, že zadržený muž není mezi sprejery žádným nováčkem. Za poškození cizí věci byl odsouzen už v roce 2018. Tehdy ho hlídka z oddělení Smíchovské nádraží přistihla při tvorbě masivního nápisu na vlakovou soupravu, který dosahoval délky deseti metrů a výšky dvou a půl metru. I tehdy se pokusil o útěk, ale policisté ho dostihli.
Aktuálně je muž podezřelý z trestného činu poškození cizí věci. Vzhledem k jeho trestní minulosti a skutečnosti, že byl dopaden přímo při činu, mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až jednoho roku.