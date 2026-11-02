Policisté stíhají muže z Kutnohorska kvůli prodeji pervitinu a ozbrojování

Policisté stíhají jednatřicetiletého muže z Kutnohorska kvůli prodeji pervitinu a nedovolenému ozbrojování. Viní ho z toho, že nejméně čtyři a půl roku na různých místech Kutné Hory prodával pervitin. Občas drogu distribuovala i jeho devětadvacetiletá přítelkyně, dohromady utržili přes 200.000 korun. Při domovní prohlídce kriminalisté u muže našli téměř 200 nábojů do krátkých střelných zbraní. Hrozí mu až desetileté a jeho partnerce až pětileté vězení, uvedla dnes na policejním webu mluvčí Kateřina Sejková.
Muž se podle policie prodával narkotika minimálně od začátku roku 2022 do srpna 2026. Měl stálé odběratele, v některých případech mu zákazníci za dávky nedávali peníze, ale různé předměty, například mobilní telefon. Výdělek si muž nechával posílat na účet své přítelkyně, i ona v několika případech drogu prodávala.
Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili sáčky s krystalickou látkou, obaly a téměř 200 kusů střeliva různých ráží do krátkých střelných zbraní. Muž, který nemá zbrojní průkaz, policistům tvrdil, že náboje získal od prarodiče. Byl prý ve finanční tísni, a tak ukradl i různé věci, třeba nástěnné hodiny nebo sošky.
Kriminalisté ho obvinili z pěti trestných činů - z neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami a jedy, neoprávněného přechovávání omamné nebo psychotropní látky či jedu pro vlastní potřebu, nedovoleného ozbrojování, porušování domovní svobody a krádeže ve stadiu pokusu. Obvinění si vyslechla také jeho partnerka, a to pro podezření z neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami a s jedy.