Policie podle serveru usoudila, že u příslušnice „nebylo shledáno žádné porušení služební povinnosti,“ píše server.
Ke srážce došlo předloni 13. září na křižovatce Sokolské a Wenzigovy ulice. Policistka, jak dříve uvedl státní zástupce Michal Muravský, pronásledovala se zapnutým majákem rychle jedoucí auta, přičemž překročila povolenou rychlost a vjela na červenou do křižovatky. Pak už nebyla schopná zabránit střetu s jiným vozem, který do křižovatky vjel na žlutou.
Případ nejprve řešil Obvodní soud pro Prahu 2. Ten loni 12. prosince věc předal policii, aby posoudila, zda došlo k možnému přestupku či kázeňskému provinění. Muravský nesouhlasil s tím, že by případ skončil jen v kázeňské rovině, Městský soud v Praze ale postup do nižší instance následně potvrdil.
Smrtelnou nehodu zavinil řidič druhého vozu, ne policistka, rozhodl soud
Muravský již dříve uvedl, že policistka vjela do křižovatky na červenou rychlostí 103 kilometrů v hodině. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Iva Fialová ale zastávala názor, že Vavrochová nemohla předpokládat, že druhé auto pojede v úseku s omezením na 30 kilometrů v hodině rychlostí 56 kilometrů za hodinu.
„Služebním funkcionářem nebylo shledáno žádné porušení služební povinnosti ze strany policistky a důvody pro zahájení řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku,“ uvedlo v odpovědi, kterou si Novinky.cz vyžádaly na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.
Za smrtelnou nehodu žádá žalobce pro policistku podmínku
Advokát policistky Tomáš Maxa v rámci trestního řízení uváděl, že žena neřídila v hustém provozu, byla noc a prázdná silnice. Podle něj začala přidávat plyn právě až ve chvíli, kdy na semaforu z boční ulice blikla oranžová. Neměla tedy již důvod očekávat, že z ní vyjede vozidlo. Dopravní předpisy podle něj proto neporušila, snažila se jen co nejrychleji dostat k zásahu.
Vozidlo, do kterého policistka v křižovatce narazila, začalo podle znalce rotovat. Nabouralo nejprve do semaforu, pak do zídky u domu. Záchranáři dříve uvedli, že mladá žena, která nehodu nepřežila, byla zaklíněná a měla zastavené srdce. O její život bojovali přes 30 minut. Další tři lidé utrpěli zranění, dva z nich byli policisté.