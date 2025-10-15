Informoval o tom mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Obžalobou se podle něj bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 2.
Nehoda se podle dřívějšího vyjádření pražské policie stala 13. září na křižovatce Sokolské a Wenzigovy ulice. Policistka podle státního zástupce pronásledovala se zapnutým majákem rychle jedoucí auta. Překročila povolenou rychlost a vjela na červenou do křižovatky. Pak již nebyla schopna zabránit střetu s jiným vozem, který do křižovatky vjel na žlutou.
|
Nákladní vůz dostal smyk na dlažebních kostkách, řepa se rozsypala po zahradě
Kvůli nehodě zemřela spolujezdkyně v civilním autě. Záchranáři uvedli, že mladá dívka byla zaklíněná a měla zastavené srdce. O její život bojovali přes 30 minut. Další tři lidé utrpěli zranění. Dva ze zraněných byli policisté.
„Přes výjimky, které souvisí s plněním úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností, musí i řidič policejního vozidla dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, byť nemusí dodržovat nejvyšší povolenou rychlost či se řídit světelnými signály a dopravními značkami,“ uvedl Cimbala.
Státní zástupce proto podle něj klade policistce za vinu, že svojí nedbalostí zapříčinila dívčinu smrt.