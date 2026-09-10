Pomník přejeté dívky šíří osvětu. Žluté siluety na kolejích ukazují přednost tramvají

Jana Sobíšková
  7:32aktualizováno  7:32
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Neskákej mi pod kola. Kampaň dopravního podniku symbolizuje silueta nastříkaná...

Neskákej mi pod kola. Kampaň dopravního podniku symbolizuje silueta nastříkaná do kolejiště tramvají. V tomto případě na Andělu. (září 2026) | foto: Jana Sobíšková, MF DNES

Tramvaje DPP s potiskem upozorňujícím na kampaň Neskákej mi pod kola, která...
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Neskákej mi pod kola. Kampaň dopravního podniku symbolizuje silueta nastříkaná...
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Před nákupním centrem na Andělu panuje celodenní shon. Tramvaje se rychle střídají v zastávkách a lidé chodí po kolejích, jako po pěší zóně. Při rozjezdu proto musí řidiči souprav i několikrát zazvonit, aby se dav rozestoupil. Někdy ani to nestačí.

„Víš, co to znamená? “ Houkne rozzlobený šofér z okénka své kabiny na dívku se sluchátky v uších, která mu vešla přímo před nárazník a ukazuje na žlutého panáka vysprejovaného před sebou na kolejích. Holka rychle uhýbá a tramvaj konečně odjíždí.

„Vím, co to znamená, ale spěchám,“ odpovídá slečna už bez sluchátek redaktorce MF DNES, která situaci sledovala.

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I další oslovená žena ví, proč je na zemi žlutá silueta ležícího člověka. „Zaznamenala jsem, že proto, aby lidi neskákali tramvaji pod kola,“ sděluje maminka se dvěma malými chlapci s tím, že i je o případném nebezpečí už poučila. „Ne, že bych jim přímo říkala, že jinak z nich budou placky, ale vědí, že tramvaj má přednost,“ přiblížila.

Aby toto pravidlo měli chodci včetně školáků vždy na paměti, nastříkal na začátku září dopravní podnik na některá kolejiště výstražné žluté obrysy evokující přejetá těla. Jde o další fázi bezpečnostní kampaně „Neskákej mi pod kola“.

0:1, tramvaje po smrti dívky už zase vozí tragické skóre. Policie nastínila průběh nehody

Ta se na plné obrátky rozjela letos v březnu po tragické smrti žákyně ZŠ Marjánka v Praze 6. Podle svědků události, kterými byli také spolužáci desetileté Diany, neměla dívka v uších sluchátka a nedívala se v době nehody do telefonu.

„Dívka přecházela koleje u zastávky Drinopol, a to zezadu za tramvají a střetla se s přijíždějící soupravou v protisměru,“ popsal redakci MF DNES v březnu mluvčí pražské policie Jan Rybánský. Šlo o letošní první a zatím jedinou oběť srážky chodce s tramvají.

Srážky chodců s tramvají za minulý rok

  • Loni došlo k 72 případům srážek chodců s tramvajemi, o 14,3 % méně než v roce 2024.
  • 82 % nehod skončilo buď lehkým zraněním nebo bez něj.
  • 16 lidí se těžce zranilo.
  • Dva chodci zemřeli, stejně jako o rok dříve.
  • Nejvíce srážek chodců s tramvajemi, celkem 6, se loni stalo v úseku I. P. Pavlova – Štěpánská. Druhou příčku obsadily společně úseky Invalidovna – Florenc a Drinopol – Pohořelec, obě se čtyřmi srážkami.
  • Smrtelné srážky se staly v úsecích Sídliště Zahradní Město – Obchodní centrum Hostivař a Vítězné náměstí – Hradčanská.

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Vedení školy, kterou dívka navštěvovala a v jejíž blízkosti také cestou domů přišla pod koly tramvaje o život, prý opakovaně upozorňovalo, že soupravy jezdí Bělohorskou ulicí příliš rychle a tamní přechody pro chodce bez semaforu jsou zrádné. Dopravní podnik však žádné úpravy nepodnikl.

Léčba šokem

„Stačí dodržovat základní pravidlo – před přecházením tratě se vždy podívat vlevo a vpravo a přesvědčit se, že mu nic nehrozí a může bezpečně přejít,“ vysvětlil mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

V rámci kampaně „Neskákej mi pod kola“ však podnik bezprostředně po tragické události přitvrdil. Vypravil tramvaj s vylepeným „skóre“ 1:0. Nyní přibyly ještě nákresy sražených chodců v tramvajových kolejích.

„Kampaň je tvrdá, ale léčba šokem je podle mě nejúčinnější. Třeba je to z psychologického hlediska špatně, ale vzal bych děti z té školy a přesně jim ukázal, kde a jak se to stalo,“ okomentoval počin Tomáš Kohout, odborník z Ústavu soudního znalectví v dopravě Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Stavební či jiné úpravy podle něj nemohou být smysluplné, dokud lidé nebudou pozorní.

„Důkladná osvěta je jediné řešení. Kdyby se například vybudovaly podchody, lidé by si stejně zkracovali cestu přes koleje,“ poukázal expert. Ani světelné pásy v kolejích pro takzvané „zombie chodce“ nebudou podle jeho názoru stačit. „Nemůžeme dělat opatření pro lidi, kteří například při přecházení koukají do telefonu. Je potřeba, aby do telefonu nekoukali,“ vysvětlil Kohout.

Místa, která jsou problematická, by mohly zabezpečit semafory, ale až po dopravní expertize a vyhodnocení situace. „Doprava je totiž jako potrubí s kapalinou, když někde zmáčknete, tak se jinde vyboulí,“ konstatoval Kohout s tím, že ani instalace semaforů není všelékem.

Tramvaje DPP s potiskem upozorňujícím na kampaň Neskákej mi pod kola, která varuje před nebezpečím střetů se soupravami. (březen 2026)

„Nevidím za tramvaj, nesmím tam vejít“

„Děti mají chodit s dopravním policistou na riziková místa v okolí školy, využívat dopravní hřiště, klidně si pouštět videomanuál. Učit se zkrátka, jak přecházet, stejně jako se učí čistit si zuby,“ popsal Kohout. „Život máme jen jeden a musíme na to myslet. Jakmile nevidím za tramvaj, nesmím tam vejít,“ uzavřel.

Tento týden v pondělí vedení břevnovské ZŠ Marjánka ve své zahradě odhalilo zesnulé žákyni kamenný pomník. Je na něm vyražený QR kód s odkazem na pravidla bezpečného přecházení.

„Proškolili jsme jednorázově všechny ‚šestkové‘ školy na bezpečnost dětí v dopravě a pohybu ve městě a nabídli jim bezplatné konzultace a přednášky od bezpečnostních expertů, které si ředitelé domlouvají přímo s radnicí,“ sdělila místostarostka Prahy 6 pro školství Mariana Čapková.

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