Popeláři opět vyrazili na magistrát. Odmítají obvinění ředitele Pražských služeb

Jednací sál zastupitelstva hlavního města se ve středu opět zbarvil do oranžova. Místa pro veřejnost obsadili zaměstnanci a odboráři Pražských služeb, v nichž už měsíce zuří ostré interní spory. Na programu mimořádného jednání, které iniciovali Piráti, Praha sobě a senátorka Hana Kordová Marvanová (BEZPP), je údajný střet zájmů generálního ředitele Patrika Romana, kvůli kterému náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti) požaduje jeho odvolání.

Na dnešní jednání zastupitelů hlavního města přišli i pracovníci Pražských služeb. (15. října 2025) | foto: Adam Hejduk, MF DNES

„Situaci v Pražských službách považuji za neúnosnou, protože neustále přibývají nejrůznější podezření týkající se porušování stanov, střetu zájmů či nehospodárného nakládání s prostředky této městské společnosti. Dlouhodobě také selhává kontrola akcionáře, kterým je hlavní město Praha, ze strany valné hromady, Rady hlavního města Prahy. Proto je nezbytné, aby o situaci v této městské společnosti jednalo i zastupitelstvo hlavního města Prahy,“ popisuje vysvětluje Marvanová.

Odboráři ale ve středu dorazili, především aby slyšeli reakci na otevřený dopis, který minulý zaslali primátorovi a zastupitelům. V něm upozornili na to, že důvody, pro které na jaře vstoupili do stávkové pohotovosti, stále trvají.

Vadí jim především jednání Komrskové, která podle nich nepřiměřeně zasahuje do řízení společnosti a vytváří tlak na vedení, za kterým odbory stojí.

Popeláři v Praze jsou připraveni stávkovat. Vybrali místa, kam pro odpadky nevyjedou

„Zástupci odborových organizací jsou obeznámeni s informacemi z dokumentů, analýz a právních posudků souvisejících s údajnými pochybeními vedení společnosti, a dění okolo Pražských služeb. Na základě těchto ověřených podkladů neshledáváme pravdivá tvrzení náměstkyně Komrskové ani jejích politických kolegů,“ hájí odboráři v dopise ředitele Romana.

Vedle toho kritizují také návrh nové smlouvy o svozu odpadu, která podle nich povede ke snižování reálných mezd zaměstnanců Pražských služeb.

Hřibovi hrozí za čerpání odměn pokuta až 250 tisíc. Případ může znovu řešit policie

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti) se kvůli již dříve naplánované služební cestě do Bruselu omluvil z dnešní mimořádné schůze zastupitelstva.

Přitom právě dnes chtěla opozice na program jednání schválit body o Hřibových neoprávněně pobíraných odměnách a o problémech při přestavbě Libeňského mostu, kterou má Hřib v gesci. Zastupitelé je zřejmě nakonec projednají příští týden na řádném jednání.

