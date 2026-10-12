Pořádková policie z celé ČR bude mít cvičení v areálu neratovické Spolany

Pořádková policie z celé republiky bude mít ve středu cvičení v areálu neratovické Spolany. Zapojí se do něj stovky členů bezpečnostních složek a desítky policejních i dalších vozidel. V okolí areálu bude během dne zvýšený pohyb policejní techniky, lidí a také hluk spojený s výcvikem. Provoz Spolany akce neomezí. Vyloučené není krátkodobé zdržení dopravy, informovala dnes za Spolanu Tereza Stříbrná. Spolana patří do skupiny Orlen Unipetrol.
"Akce je naplánována přibližně od 8:30 do 15:00 hodin a zaměří se na koordinaci policistů při zvládání různých situací, které mohou narušit veřejný pořádek," uvedla Stříbrná. Součástí programu budou podle ní nácviky zákroků, přesunů jednotek a řešení simulovaných incidentů.
Skupina Orlen Unipetrol je největší rafinerskou a petrochemickou společností v ČR. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů, zejména plastů a hnojiv.