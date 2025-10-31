Jedenasedmdesátiletý Feyereisl odchází na vlastní žádost. „Pod jeho vedením vznikla nová část areálu s porodními a operačními sály, byla rekonstruována historická budova pod Vyšehradem, rozvíjela se vědecká a výuková činnost a vznikl tým fetomaternální medicíny, jediné pracoviště svého druhu v Česku,“ uvedla porodnice.
Fetomaternální medicína je obor pečující o těhotnou ženu a její plod současně, řeší například komplikace plodu.
Porodník Feyereisl končí v čele podolského ústavu. Byl u prvních českých paterčat
V roce 2018 nemocnice informovala, že ročně operují asi 30 miminek, zejména dvojčat, v tělech matek. Feyereisl vedl také tým, který v roce 2013 provedl porod prvních českých paterčat.
Ministr zdravotnictví podle ÚPMD jmenoval do funkce ředitele od 1. listopadu přednostu tamní Gynekologicko-porodnické kliniky Kroftu.
„Je pro mě ctí převzít vedení ÚPMD, instituce s mimořádnou tradicí, odborností a lidským přístupem k pacientkám i malým pacientům. Zároveň si plně uvědomuji odpovědnost, kterou tato role přináší,“ uvedl.
Buď porodnice, nebo nic. Ženy, které rodí doma, nechává stát bez podpory
Končící ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ještě před sněmovními volbami podle serveru Novinky.cz uvedl, že by se kvůli klesající porodnosti mohl do budoucna Ústav pro péči o matku a dítě spojit s jinou nemocnicí podobně, jako se od ledna sloučí Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Homolce.
Feyereisl v rozhovoru pro HN uvedl, že vzhledem k demografické a ekonomické situaci nemocnici v následujících letech čeká přestavba a důraz i na jiné obory, jako je asistovaná reprodukce, plastická chirurgie nebo péče o zdraví kostí.
Počty porodů v ČR a v ÚPMD:
|Rok
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Podolí
|5006
|4880
|5002
|4888
|4781
|5128
|5128
|4983
|4564
|4608
|Celkem
|107599
|109515
|111641
|111761
|109726
|107146
|108303
|99300
|89084
|82479
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví