Podolská porodnice má Feyereislova nástupce, povede ji Ladislav Krofta

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:22aktualizováno  18:22
Největší českou porodnici v Praze-Podolí povede od listopadu Ladislav Krofta. Dosavadní ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) Jaroslav Feyereisl končí po 25 letech, informoval v pátek ústav na sociální síti. Se zhruba 4500 až 5000 porody ročně tvoří asi pět procent všech porodů v ČR.
Těsně před porodem prvních českých paterčat. Zástupce ředitele porodnice...

Těsně před porodem prvních českých paterčat. Zástupce ředitele porodnice Ladislav Krofta dělá poslední ultrazvuk paterčat. Vpravo přihlíží ředitel porodnice Jaroslav Feyereisl (2. června 2013) | foto: Ústav pro péči o matku a dítě/Vojtěch Resler

Podolská nemocnice v Praze
Porodník Jaroslav Feyereisl
Podolská porodnice. Docent Rudolf Jedlička vybudoval mezioborové pracoviště,...
Finalistky Miss ČR 2009 a ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc
5 fotografií

Jedenasedmdesátiletý Feyereisl odchází na vlastní žádost. „Pod jeho vedením vznikla nová část areálu s porodními a operačními sály, byla rekonstruována historická budova pod Vyšehradem, rozvíjela se vědecká a výuková činnost a vznikl tým fetomaternální medicíny, jediné pracoviště svého druhu v Česku,“ uvedla porodnice.

Fetomaternální medicína je obor pečující o těhotnou ženu a její plod současně, řeší například komplikace plodu.

Porodník Feyereisl končí v čele podolského ústavu. Byl u prvních českých paterčat

V roce 2018 nemocnice informovala, že ročně operují asi 30 miminek, zejména dvojčat, v tělech matek. Feyereisl vedl také tým, který v roce 2013 provedl porod prvních českých paterčat.

Ministr zdravotnictví podle ÚPMD jmenoval do funkce ředitele od 1. listopadu přednostu tamní Gynekologicko-porodnické kliniky Kroftu.

„Je pro mě ctí převzít vedení ÚPMD, instituce s mimořádnou tradicí, odborností a lidským přístupem k pacientkám i malým pacientům. Zároveň si plně uvědomuji odpovědnost, kterou tato role přináší,“ uvedl.

Buď porodnice, nebo nic. Ženy, které rodí doma, nechává stát bez podpory

Končící ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ještě před sněmovními volbami podle serveru Novinky.cz uvedl, že by se kvůli klesající porodnosti mohl do budoucna Ústav pro péči o matku a dítě spojit s jinou nemocnicí podobně, jako se od ledna sloučí Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Homolce.

Feyereisl v rozhovoru pro HN uvedl, že vzhledem k demografické a ekonomické situaci nemocnici v následujících letech čeká přestavba a důraz i na jiné obory, jako je asistovaná reprodukce, plastická chirurgie nebo péče o zdraví kostí.

Počty porodů v ČR a v ÚPMD:

Rok2015201620172018201920202021202220232024
Podolí5006488050024888478151285128498345644608
Celkem107599109515111641111761109726 107146108303993008908482479

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví









