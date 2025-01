Pražanky se do mateřství nehrnou, porodnice jsou poloprázdné

Českokrumlovská porodnice patří mezi tři nejlepši malé porodnice v České republice, ukázal to nový matematický model, s nímž pracuje VZP. | foto: MAFRA

Právě pražské ženy z populačně slabých ročníků nyní vstupují do věku nejvyšší plodnosti, jak upozornil Tomáš Fiala z katedry demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Hlavní příčinou nízké porodnosti je ovšem klesající ochota mít v současné době děti. „Zejména lidé, kteří dosud žádné nemají, odkládají své rozhodnutí, zda vůbec nějaké děti mít budou. Podle průzkumů je stále více těch, kteří uvažují, že zůstanou bezdětní,“ doplnil Fiala.

Skutečnost, že počet dětí na jednu ženu v Praze je dlouhodobě nejnižší v porovnání s ostatními regiony, částečně podle demografa kompenzuje atraktivita metropole, kam se stěhuje čím dál více lidí.

Roli hraje i bydlení

Jako jednu z příčin klesající porodnosti vidí Fiala těžce dosažitelné samostatné bydlení v Praze i nedostatek financí mladých lidí. Mezi tím ale figurují i obavy, že vzhledem k rostoucím nárokům na pracovní výkon v řadě profesí nebudou mít jako rodiče dostatek času na výchovu.

„Proklamované skloubení pracovního a rodinného života by mělo nabízet více možností i pro rodiny, které nechtějí příliš brzy posílat děti do kolektivních zařízení, aby při domácí výchově neztratili kontakt se svou profesí,“ podotkl Fiala.

Někteří Pražané pak odkládají rodičovství i z obav z budoucího vývoje, z válek a především ze zhroucení ekosystému. „Mohou mít oprávněný pocit, že řada současných politiků i jejich voličů preferuje příjemný a pohodlný život bez ohledu na důsledky, které to přináší pro budoucí generace. A mohou na to reagovat menší chutí a ochotou do takovéhoto světa přivádět potomky,“ sdělil vědec.

Důsledkem toho, že se v metropoli rodí stále méně dětí, může být nedostatek pracovních sil v budoucnu. „Je otázka, nakolik budou potřeba, když se hovoří o rostoucí robotizaci a využití umělé inteligence. Jinak případná nouze může podpořit poptávku po pracovních silách ze zahraničí,“ dodal vědec.

„Nepotřebuji tolik porodníků“

Ve Fakultní nemocnici v Motole se loni narodilo 1 800 dětí. O deset let dříve to přitom bylo téměř dvakrát tolik. „Vrchol porodnosti v naší porodnici byl v roce 2016, kdy se narodilo 3 523 dětí,“ uvedla mluvčí nemocnice Jana Merxbauerová s tím, že pokles porodnosti pozorují už tři roky, ovšem současný propad je razantní.

I ve Všeobecné fakultní nemocnici loni ženy porodily jen 3 350 miminek, zatímco o pět let dříve to bylo 4 602.

Důsledkem klesající porodnosti je navíc i ztrátová ekonomika pražských porodnic. „Počty porodů se rok od roku snižují, a navíc je méně nedonošených dětí, které znamenají od pojišťoven největší peníze,“ poukázal Lukáš Rob, přednosta Gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady s tím, že porodů měli loni asi 1 300.

„Ale ani 200 porodů pro nás neznamená, že mohu zredukovat personál porodnice, která má na sebe navázanou obrovskou neonatologii. Mohl bych říct, že tolik neonatologů nepotřebuji, mohu je propustit. Jenže když občas nějaké to nedonošené dítě je, tak to musíme vyřešit. Proto musíme jet ve stejném rozsahu,“ konstatoval přednosta.

Nemocnice ve ztrátě

Vedení nemocnice poukazuje také na to, že pojišťovny nenápadně od roku 2022 krátí úhrady za porod. „Jde o index, který kulišácky snižují, na první pohled to nevypadá, ale každý rok dostáváme o dva tisíce korun méně, naštěstí tu hlavní ekonomiku máme v operativě,“ sdělil Rob s tím, že porodnost v Praze zvyšují nyní ukrajinské ženy.

U Apolináře, kde se starají hlavně o budoucí matky s komplikovaným těhotenstvím z celé ČR a předčasně narozené děti, se počty porodů v této oblasti nemění. „Méně rodiček s nízkým rizikem komplikací ale vidíme,“ uznal Michal Koucký, vedoucí perinatologického centra Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN.

I tady pociťují významný pokles úhrad od pojišťoven. „Týká se to předčasných porodů, takže u nedonošených novorozenců pokles úhrad očekáváme. Dalším faktorem je pokles porodnosti, který se v porodnicích projeví celkovým poklesem úhrad od pojišťovny, ten ale logicky souvisí s poklesem výkonnosti porodnice,“ vysvětlil primář Andrej Černý.