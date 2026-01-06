Desítky tisíc lidí v Praze jsou kvůli poruše bez tepla, některé školy ruší výuku

Praha 4 uvedla, že důvodem výpadku je poškozené potrubí na křižovatce ulic Psárská a Ohradní v Michli. Pavel Maďar z obchodního úseku Pražské teplárenské sdělil, že netěsnost na teplovodním potrubí byla zjištěna dnes v brzkých ranních hodinách. Radnice původně informovala, že se výpadek týká i Spořilova, podle Pražské teplárenské ale tomu tak není.
„Technici Pražské teplárenské pracují na odstranění poruchy a obnovení dodávek v co nejkratším možném čase,“ uvedl Maďar. Dodávky by podle společnosti mohly být obnoveny do dnešních 23:00.
„Podle informací, které jsme obdrželi od Pražské teplárenské, se výpadek týká až jedenácti tisíc domácností,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Prahy 4 Berný.
Praha 4 je největší městskou částí metropole, má zhruba 135 tisíc obyvatel. Situace postihuje i provoz školských zařízení.
„V ZŠ Poláčkova ředitel rozhodl o zrušení výuky a v ZŠ Plamínkové bude zrušena odpolední výuka a družiny. Konkrétní postup záleží vždy na řediteli/ce dané školy,“ poznamenal Berný.
Také sdělil, že pobytová odlehčovací služba pro seniory v Jílovské ulici teplo má.
