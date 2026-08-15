Porucha lokomotivy zastavila provoz na koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi

Autor: ČTK
  18:48aktualizováno  18:48
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Porucha lokomotivy zastavila dnes v podvečer asi na půl hodiny provoz na koridorové trati mezi Benešovem a Olbramovicemi. Provoz je obnoven po jedné koleji, informoval v 18:30 mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

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