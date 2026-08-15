Porucha lokomotivy zastavila dnes v podvečer asi na půl hodiny provoz na koridorové trati mezi Benešovem a Olbramovicemi. Provoz je obnoven po jedné koleji, informoval v 18:30 mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Porucha lokomotivy zastavila provoz na koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi
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Porucha lokomotivy zastavila provoz na koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi
Porucha lokomotivy zastavila dnes v podvečer asi na půl hodiny provoz na koridorové trati mezi Benešovem a Olbramovicemi. Provoz je obnoven po jedné koleji,...
Porucha lokomotivy zastavila provoz na koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi
Porucha lokomotivy zastavila dnes v podvečer provoz na koridorové trati mezi Benešovem a Olbramovicemi, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti...
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