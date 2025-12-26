Porucha trakčního vedení komplikuje provoz vlaků v Praze, nabírají zpoždění

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:12aktualizováno  10:29
Poškozené trakční vedení v pátek dopoledne zkomplikovalo provoz na hlavním nádraží v Praze. Vlaky zhruba půlhodinu nejezdily do Libně, Vysočan a Holešovic, směrem do Vršovic a na Smíchov byla doprava omezená. Oznámil to mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Co bylo příčinou poškození, podle něj železničáři zjišťují.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

O poškození trolejí Kavka informoval před 09:30. O půl hodiny později napsal novinářům, že nejvýrazněji zůstává provoz omezený ve směru do Libně, kde se zatím jezdí jen po jedné koleji. „Omezení provozu platí i ve směru na Holešovice, ale není tak výrazné. Ve směru na Vršovice se jezdí po třech ze čtyř kolejí,“ dodal.

Během omezení byly zkrácené trasy několika dálkových vlaků do stanic Praha-Holešovice a Praha-Vysočany, vyplývá z webu Českých drah. Osobní vlaky nabraly až půlhodinové zpoždění.

Minulý týden v neděli zkomplikovala provoz na pražském hlavním nádraží krádež kabelů ve vinohradském železničním tunelu. Omezení provozu trvalo více než devět hodin, dotklo se desítek vlaků, které měly až tříhodinová zpoždění a některé museli dopravci zrušit. Pachatele zadrželi zaměstnanci Správy železnic a předali ho policii, podle způsobené škody může skončit ve vězení až na osm let.

